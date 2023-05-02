Кривенко Осип Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривенко
- Имя
- Осип
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32732. КРИВЕНКО, ОСИПЪ КОЗЬМИНЪ. К. сс.-пос. Тюкалин. у., Карасукск. в., д. Щербаковой, 50 л., рд. Кіевск. у., въ Макарьевск. в.; — Омск. О. С. (въ 7 р.), 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 23 Марта 905. | 97 89292 1655 У. | 89 13990 813 У. | 96 90200 313 и 1655 У. | 84 14166 1655 У. | 91 33167 1655 У. | 81 25420 169 М.
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