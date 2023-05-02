Чубушев Степан Иулианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чубушев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иулианов
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141305. ЧУБУШЕВЪ, СТЕПАНЪ ІУЛІАНОВЪ. К. Мосальск. у., Снопотск. в., д. Починокъ, 15 л., рд. въ г. Черниговѣ; — Г. С. 2 уч. г. Чернигова 19 Сент. 909, 6, 11 и 170 М., испр. колон. до испр. Исп. 4 Окт. 909.
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