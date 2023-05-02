Цирнаск Иозеп Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цирнаск
- Имя
- Иозеп
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140989. ЦИРНАСКЪ, ІОЗЕПЪ ПЕТРОВЪ. К. Верроск. у., Ряпинск. в., 35 л.; — Гдовск. У. С. 28 Авг. 909, 169 и 170 М., тюр. 10 м. Исп. 19 Сент. 909.
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