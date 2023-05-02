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Усейн-Али-Оглы Аббас

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усейн-Али-Оглы
Имя
Аббас
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140347. УСЕЙНЪ-АЛИ-ОГЛЫ, АББАСЪ. Перс.-подд., 36 л., рд. въ Персіи; — Г. С. 3 уч. г. Самары 30 Сент. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 6 Окт. 909.

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