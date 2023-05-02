Усейн-Али-Оглы Аббас
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усейн-Али-Оглы
- Имя
- Аббас
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140347. УСЕЙНЪ-АЛИ-ОГЛЫ, АББАСЪ. Перс.-подд., 36 л., рд. въ Персіи; — Г. С. 3 уч. г. Самары 30 Сент. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 6 Окт. 909.
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