Черков Лука Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черков
- Имя
- Лука
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141152. ЧЕРКОВЪ, ЛУКА СЕМЕНОВЪ. К. Минусин. у., Знаменск. в., д. Теси, 42 л.; — Красноярск. О. С. 16 Сент. 909, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 24 Окт. 909.
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