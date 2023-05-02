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Дунаев Дока Дукаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дунаев
Имя
Дока
Отчество
Дукаев
Дата исполнения приговора
21 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46603. ДУНАЕВЪ, ДОКА ДУКАЕВЪ. Сельск. обыв. с. Гучукъ-Кале, Грознен. окр., 30 л.; — Владикавказ. О. С., 1468 У., тюр. 2 м. Исп. 21 Іюня 905.

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