Дунаев Дока Дукаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дунаев
- Имя
- Дока
- Отчество
- Дукаев
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46603. ДУНАЕВЪ, ДОКА ДУКАЕВЪ. Сельск. обыв. с. Гучукъ-Кале, Грознен. окр., 30 л.; — Владикавказ. О. С., 1468 У., тюр. 2 м. Исп. 21 Іюня 905.
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