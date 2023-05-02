Липатова Евдокия Акимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Липатова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Акимовна
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16724. ЛИПАТОВА, ЕВДОКИЯ АКИМОВНА, 23 л. Гр. Великолуцк. у., Спасо-Никольск. в. д. Сергеевской Слободы; — Н. С. 1 р. Великолуцк. у. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 2 сент. 920.
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