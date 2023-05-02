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Морозов Николай Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Николай
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
08 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
9309. Морозов Николай Константинович, 55 л., Сибирск. кр., г. Камня. Сибирск. Крайсуд Ст. 180 а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 8 авг. 926.

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