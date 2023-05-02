Шипулина Ольга Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шипулина
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8238. ШИПУЛИНА, ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 17 л. Гр. Нижегородск. у., Покровск. в., с. Борисова; - Н. С. 1 уч. Котельничск. у. Кража. лиш. св. 1 г., по амнист. В. Ц. И. К. к 2-ой годовщ. окт. револ. освоб.
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