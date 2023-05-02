Безроднов Семен Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безроднов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35719. БЕЗРОДНОВЪ, СЕМЕНЪ ПАВловъ. Мщ. г. Самары, 19 л.; — Самар. О. С., 152, 3 ч. 1055, 1 и 2 п. 1659¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Сент. 908 г. (1655 У. — тюр. 8 м.), тюр. 1 ½ г. Исп. 29 Дек. 908. | 906 26775 170¹ М. | 905 19794 169 М.
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