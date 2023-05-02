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Давыдова Евдокия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдова
Имя
Евдокия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3699. ДАВЫДОВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 28 л., Пронск. у., Полянск. в., д. Старочкиново. Особ. Камер. по дел. о самогоне. б. г. Петрограда. Ст. 140. лиш. св. 1 г. Исп. 4 дек. 923.

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