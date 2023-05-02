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Мухарлямов Гизетулла Мухарлямов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухарлямов
Имя
Гизетулла
Отчество
Мухарлямов
Дата исполнения приговора
31 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
4923. Мухарлямов Гизетулла Мухарлямов, 23 л. Гр. Казанск. у., Кармышск. в., д. Козылимо;—Н. С 6 уч. Казанск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 31 мая 919.

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