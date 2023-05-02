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Максимов Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
01 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8857. Максимов Николай Васильевич, 17 л., Самарск. г., г. Бугуруслана. Н. С. 13 уч. Бирск. к. Башкирск. АССР. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 1 мая 926.

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