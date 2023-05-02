Кузнецов Владимир Дндреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Дндреев
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32833. КУЗНЕЦОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ДНДРЕевъ. Сн. кол. ассес., 29 л., рд. въ г. СПБ.; — З. Н. 1 уч. Петергофск. у., 49 и 50 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Іюля 904 (Вѣр.).
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