Аршавский Пинхус Гершев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аршавский
- Имя
- Пинхус
- Отчество
- Гершев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129645. Аршавскій, пинхусъ гершевъ. Мщ. г. Новомосковска, 18 л., рд. въ м. Никополѣ, Екатеринослав. у.; — Екатеринославск. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 29 Сент. 909. | 908 44756 169 М. | 908 44755 169 М.
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