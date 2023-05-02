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Ярышкина Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ярышкина
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
05 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
Источник
Скан
Оригинальная запись
12526. ЯРЫШКИНА, АННА ИВАНОВНА, 35 л. Гр. Сарапульск. у., Макушинск. в.; — Н. С. 5 уч. Сарапульск. у. Подлог, лиш. св. 2 г., с зач. 2 м. и 3 д. пр. з. Исп. 5 мая 920.

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