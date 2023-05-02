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Сверчков Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сверчков
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
11552. Сверчков Николай Николаевич, 21 г., Воронежск. г., Усманск. у., Девицк. в. Н. С. 11 уч. Воронежск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25 окт. 926.

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