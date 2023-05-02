Фидура Станислав Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фидура
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140519. ФИДУРА, СТАНИСЛАВЪ ИГНАТЬЕВЪ. К. Ломжин. г., Остров. у., гм. Порембы, д. Ногашева, 23 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 149, 150, 285 и 2 ч. 823 У., тюр. 3 м. Исп. 25 Сент. 909.
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