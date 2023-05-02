Григорьев Маркелл Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Маркелл
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1871. Григорьев Маркелл Тимофеевич, 17 л., Троицко-Савск. аймака, Окино-Ключевск. в., с. Ново-Десятниковского. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 2 г. 11 м. 9 д. П. в. з. с. 2/ѴІ—26.
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