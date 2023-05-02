Мартыненко Петр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартыненко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96375. МАРТЫНЕНКО, ПЕТРЪ АНДРЕевъ, 14 л. К. Сумск. у., в. и м. Коломака; — М. С. 5 уч. г. Харькова, 13 Іюля 911, 11 и 169 М., тюр. (особ. пом.) 1½ м. Исп. 16 Іюля 911.
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