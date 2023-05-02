Петров Илья Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Илья
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18088. ПЕТРОВ, ИЛЬЯ САВЕЛЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Клинск. у., Петровск. в., д. Бакланово; — Н. С. Бронного уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1½ г., с зач. 3½ м. пр. з. Исп. 20 апр. 920.
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