Чугунова Мария Назаровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чугунова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Назаровна
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12372. ЧУГУНОВА МАРИЯ НАЗАРОВНА, 24 л., Сталинградск. г., г. Ленинска. Н. С. 4 уч. г. Сталинграда. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 16/ІІ—26.
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