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Чепига Роман Евлампиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чепига
Имя
Роман
Отчество
Евлампиев
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141119. ЧЕПИГА, РОМАНЪ ЕВЛАМПІЕВЪ. К. Темрюкск. отд., в. и с. Михайловскаго, 20 л.; — Темрюкск. С. М. С. 18 Сент. 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Нояб. 909.

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