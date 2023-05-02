Чепига Роман Евлампиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чепига
- Имя
- Роман
- Отчество
- Евлампиев
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141119. ЧЕПИГА, РОМАНЪ ЕВЛАМПІЕВЪ. К. Темрюкск. отд., в. и с. Михайловскаго, 20 л.; — Темрюкск. С. М. С. 18 Сент. 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Нояб. 909.
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