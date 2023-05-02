Васильева Вера Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильева
- Имя
- Вера
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45650. ВАСИЛЬЕВА, ВѢРА ВАСИЛЬЕВА. Мщ. г. Ямбурга, 33 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 31 уч. (въ 7 р.), 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Мая 907. | 902 41254 1655 У. | Ср. 96 15773 172 М. | 99 90389 1655 У. | 95 24062 169 М. | 97 82818 1655 У. | 94 9181 169 М.
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