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Васильева Вера Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильева
Имя
Вера
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
30 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
45650. ВАСИЛЬЕВА, ВѢРА ВАСИЛЬЕВА. Мщ. г. Ямбурга, 33 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 31 уч. (въ 7 р.), 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Мая 907. | 902 41254 1655 У. | Ср. 96 15773 172 М. | 99 90389 1655 У. | 95 24062 169 М. | 97 82818 1655 У. | 94 9181 169 М.

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