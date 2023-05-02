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Ульянова Александра Кузьмина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульянова
Имя
Александра
Отчество
Кузьмина
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140311. УЛЬЯНОВА, АЛЕКСАНДРА Кузьмина. К. Ефремов. у., Староказачьей в., д. Скороваровской, 53 л.; — У. Чл. О. С. по Ефремовск. у. 24 Сент. 909, 511 и 515 У., тюр. 8 м. Исп. 14 Окт. 909.

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