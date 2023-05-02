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Трейгут Кристоп Кристопов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трейгут
Имя
Кристоп
Отчество
Кристопов
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140102. ТРЕЙГУТЪ, КРИСТОПЪ КРИСТОПОВЪ. К. Доблен. у., Гофцумбергск. в., 31 г.; — Митаво-Баусск. С. М. С. 23 Мая 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 5 Нояб. 909.

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