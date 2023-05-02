Конотопов Игнатий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонотопов Игнатий Антонов

Конотопов Игнатий Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конотопов
Имя
Игнатий
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
30 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
95138. КОНОТОПовъ, ИГНАТІЙ аНТОновъ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Старобѣльск. у., в. и сл. Осиновой; — Харьков. О. С., 15 Марта 911, 2 ч. 1651 У., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Іюня 911. | 907 3958 2 ч. 1655 У. | 901 48390 170 М. | 903 87444 1655 У. | 900 40057 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.