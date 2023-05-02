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Раджа Абдул Мухаметович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Раджа
Имя
Абдул
Отчество
Мухаметович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
10943. Раджа Абдул Мухаметович, 26 л., Н. С. 11 р. г. Саратова. Ст. ст. 2 ч. 86, 176, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1 нояб. 926.

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