Спирин Александр Нефедов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Спирин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Нефедов
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35702. СПИРИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ НЕФЕдовъ. К. Уфимск. у., Петропавловск. в., д. Перушиной, 25 л., рд. въ г. Усѣ; — Троицк. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 2 ч. 1649 и 1 ч. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Челябин. у. отъ 27 Нояб. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Февр. 905, счит. ср. съ 27 Нояб. 904. | 901 69861 177 М.
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