Тараканов Николай Ионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тараканов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ионович
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29409. ТАРАКАНОВ, НИКОЛАЙ ИОНОВИЧ, 23 л. Гр. Мологск. у., Покровско-Ситск. в., д. Строкова; — Н. С. 1 уч. Саранск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 24 янв. 920.
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