Дубровин Илья Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубровин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82065. ДУБРОВИНЪ, ИЛЬЯ ВАСИлЬевъ, 41 г. К. изъ сс. Якутск. у., Покровск. в., д. Тектютской, рд. Нижнеудин. у., Тулуиовск. в., въ д. Шерагузѣ; — М. С. г. Якутска, 15 Марта 911, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Марта 911. | 7 Марта 96 г. Иркутск. Губерн. С., 2 ч. 1455 У., ссылк. въ Сибирь.
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