Юмшин Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮмшин Сергей Константинович

Юмшин Сергей Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юмшин
Имя
Сергей
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
17 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 387
Источник
Скан
Оригинальная запись
13421. ЮМШИН СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 27 л., Читинск. у., Карымск. в. Н. С. 1 уч. Забайкальск. г. Ст. ст. 16, 1 ч. 157, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/ІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close