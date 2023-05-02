Александрова Агафья Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александрова
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12691. АЛЕКСАНДРОВА, АГАФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 36 л. Гр. Юхновск. у., Кикинск. в., д. Романинова; — Н. С. Сушевско-Мариинск. р. Сущевского отд. г. Москвы. Прод. самог., пр. р. 6 м. Исп. 17 янв. 920.
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