Безлюдский Николай Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безлюдский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91578. бЕЗЛЮДСКІЙ, НИКОЛАЙ ДМИТріевъ, 55 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ряжска, рд. въ в. и с. Покровскомъ, Ряжск. у.; — Рязан. О. С., 26 Мая 911, 931¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 1 Іюля 911. | 902 699 931 У. | 90 11229 1659¹ У. | 98 84771 1647 У. | 87 85195 169 М. и 975 У. | 96 33968 170 М.
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