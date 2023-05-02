Любченко Анатолий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любченко
- Имя
- Анатолий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 112907. ЛЮбЧЕНКО, АНАТОЛІЙ ВАсильевъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Каинска, рд. въ в. и д. Марлиновкѣ, Таганрог. окр.; — М. С. 1 уч. Омск. у., 15 Іюля 910, 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 15 Іюля 910. | 907 г. Томск. О. С., за растрату, тюр. 8 м. | 905 41055 1654 У. | 95 97160 1655 У. | 902 98738 1666 У. | 93 89850 169 М. | 99 98537 1655 У. | 92 57298 170¹ М. | 97 70613 169 М.
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