Коротков Василий Сидорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сидорович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16095. КОРОТКОВ, ВАСИЛИЙ СИДОРОВИЧ, 26 л. Гр. Кокчетавск. у., Коллеровск. в., с. Кременчуга; — Н. С. 2 уч. Кокчетавск. у. Пьянство, лиш. св. 1½ г. Исп. 14 мая 920.
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