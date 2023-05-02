Возняк Станислав Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Возняк
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45808. ВОЗНЯКЪ, СТАНИСЛАВЪ АНДРЕевъ. К. Маков. у., гм. Пержаново, д. Червонка, 55 л., рд. Праснышск. у., гм. Еднорожецъ, въ д. Полонъ; — Плоцк. О. С., 134, 135, 132 и 1692 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 27 Мая 905.
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