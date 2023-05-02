Костюченков Семен Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костюченков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6772. КОСТЮЧЕНКОВ СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ, 45 л., Сычевск. у., Артемовск. в., д. Муховатки, Н. С. 4 уч. Сычевск. у., Ст. 140, пор. пр. 3 г., Исп. 8 мая 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.