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Костюченков Семен Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костюченков
Имя
Семен
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6772. КОСТЮЧЕНКОВ СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ, 45 л., Сычевск. у., Артемовск. в., д. Муховатки, Н. С. 4 уч. Сычевск. у., Ст. 140, пор. пр. 3 г., Исп. 8 мая 923.

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