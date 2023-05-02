Гайтукиев Кази-Магомет-Гаур Бекович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайтукиев
- Имя
- Кази-Магомет-Гаур
- Отчество
- Бекович
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1285. Гайтукиев Кази-Магомет-Гаур Бекович, 36 л. Ингушетск. обл., Назрановск. р., с. Экажева. Н. С. 2 уч. Сев.-Осетинск. обл. Ст. 179, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 3/ѴІІІ—26.
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