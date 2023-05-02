Аверьянов Пафнутий Аверьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аверьянов
- Имя
- Пафнутий
- Отчество
- Аверьянов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129285. Аверьяновъ, пафнутій Аверьяновъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Боровск. у., Красносельск. в., д. Лучва, 38 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Іюня 909. | 904 70839 1655 У. | 98 4657 169 М. | 902 39131 1655 У. | 90 76098 170¹ М. | 99 15985 172 М.
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