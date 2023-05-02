Гончаренко Аким Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончаренко
- Имя
- Аким
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81493. ГОНЧАРЕНКО, АКИМЪ ПЕТровъ (онъ же Петлица), 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Валковск. у., Старо-Казанск. в., с. Песковъ; — Харьковск. О. С., 28 Марта 911, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. Исп. 28 Мая 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 Г. № 37273. | 902 2272 269¹ У.
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