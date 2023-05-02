Трефилов Серафим Еремеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трефилов
- Имя
- Серафим
- Отчество
- Еремеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9518. ТРЕФИЛОВ СЕРАФИМ ЕРЕМЕЕВИЧ, 21 г., Вотск. обл, Глазовск. у., Уканск. в, д. Байдалинской. Вотск. Облсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 27/Ѵ—26.
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