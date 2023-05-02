Баклушина Татьяна Порфирьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баклушина
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Порфирьева
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129794. Баклушина, Татьяна порФирьева. Сельск. обыв. Воткинск. в. и зав., Сарапульск. у., 36 л.; — У. Чл. О. С. по Сарапульск. у. 7 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 12 Окт., счит. ср. съ 7 Сент. 909.
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