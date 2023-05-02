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Юденков Фрол Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юденков
Имя
Фрол
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 387
Источник
Скан
Оригинальная запись
13402. ЮДЕНКОВ ФРОЛ ДМИТРИЕВИЧ, 30 л., Томск. окр., Тайгинск. р., д. Истоминой. Н. С. 14 уч. Томск. окр. Ст. 144, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 5/ѴІ—26.

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