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Осьманов Петр Анимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осьманов
Имя
Петр
Отчество
Анимович
Дата исполнения приговора
27 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
9707. Осьманов Петр Анимович, 28 л., Грайворонск. у., Ракитянск. в., с. Боброва. Курск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. "б", 2 ч. 184, лиш. св. 2 г. 9 м. П. в. з. с. 27 мая 926.

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