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Морейко Николай Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морейко
Имя
Николай
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1903
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
33834. МОРЕЙКО, НИКОЛАЙ ОСИПОВЪ. Мщ г. Пятигорска, 28 л., рд. въ г. Ставрополѣ; — М. С. Петровск. Мир. отд., Дагестан. обл. (во 2 р.), 8 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 22 Дек. 903 (Вѣр.). | 903 24927 169 М.

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