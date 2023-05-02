Тычинская Розалия Шимонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тычинская
- Имя
- Розалия
- Отчество
- Шимонова
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46004. ТЫЧИНСКАЯ, РОЗАЛІЯ ШИМОнова (она же Тыцинская). Лиш. ос. пр. изъ к. г. Цѣханова, 46 л., рд. Цѣхановск. у., гм. Грудускъ, въ д. Прживельцъ, — Плоцк. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 31 Янв. 907. | 904 63229 1655 У. | 95 82005 169 М. | 900 110813 1655 У. | 91 73873 169 М. | 98 100211 1647 У. | 90 29333 169 М.
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