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Гречко Семен Ефремов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гречко
Имя
Семен
Отчество
Ефремов
Дата исполнения приговора
21 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46254. ГРЕЧКО, СЕМЕНЪ ЕФРЕМОВЪ. К. Александров. у., Петровск. (Свистуново тожъ) в., д. Терновки, 24 л.; — Г. С. г. Александровска, Екатеринослав. г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Іюня 905.

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