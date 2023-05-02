Абрамов Яков Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129265. АБРАМОВЪ, ЯКОВЪ НИКОЛАевъ. К. Владимір. г., Юрьевск. у., Петровск. в., д. Михейкова, 48 л., рд. т. же г. и у., Давидовск. в., въ д. Обуховѣ; — Г. С. г. Юрьева-Польскаго 7 Апр. 909, 1 п. 12 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Окт. 909. | Въ 906 г. Волост. С.
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