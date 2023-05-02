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Филатова Варвара Емельяновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филатова
Имя
Варвара
Отчество
Емельяновна
Дата исполнения приговора
15 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10494. ФИЛАТОВА ВАРВАРА ЕМЕЛЬЯНОВНА, 40 л., Оренбургск. г., Каширинск. у., Дмитриевск. в., д. Романовки. Н. С. 15 уч. Каширинск. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 15/ІѴ—26.

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